حبس عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم الإثنين حبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواه")، بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.