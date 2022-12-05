الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع الأسهم الأوروبية قبل بيانات عن النشاط الاقتصادى

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، في تعاملات شابها الحذر قبل نشر بيانات عن النشاط التجاري وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الأسهم مكاسب لسابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة، مدعومة بتخفيف الصين قيود كوفيد-19 في أعقاب احتجاجات على سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في البلاد وتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة اليوم، مع تسجيل أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم الصناعية أكبر هبوط على المؤشر.
ومن المتوقع أن يتم نشر الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، ومن المرجح أن تظهر استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نوفمبر.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم مجموعة فودافون البريطانية لتشغيل الهواتف المحمولة 1.6 في المئة في التعاملات المبكرة.
وكانت الشركة قد قالت إن الرئيس التنفيذي نيك ريد سيتنحى في نهاية هذا العام وسيحل محله على أساس مؤقت المديرة المالية مارجريتا ديلا فالي.

بنكين صرف الدولار العملة الأوروبية الأسهم الأوروبية الاتحاد الأوروبي التباطؤ الاقتصادي الصين

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