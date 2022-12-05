قبل انطلاقه.. أبرز المعلومات عن معرض جدة الدولي للكتاب 2022

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، لإطلاق معرض جدة الدولي للكتاب 2022، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 17 ديسمبر الجارى؛ فى إطار خطة معارض الكتاب التى تنظمها الهيئة فى المملكة، والتي تعمل على التوسع في إقامة معارض الكتاب.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية؛ يشارك فى هذه الدورة من معرض جدة الدولى للكتاب ما يزيد عن 600 دار نشر، وتشهد هذه الدورة برنامجا ثقافيا بمشاركة الهيئات الثقافية ومجموعة من الأدباء والمثقفين.

وتتضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 العديد من الفعاليات كالأنشطة الثقافية بجانب المعروض الفكري، بما يتناسب مع مختلف أطياف المجتمع، وذلك من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتشتمل فعاليات موعد معرض جدة للكتاب 2022 محاضرات وندوات وورش عمل ثقافية وأمسيات بحضور المثقفين والأدباء، كما يحتوي على ركن مخصص للأطفال يقدم كافة المواد التعليمية والترفيهية لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع.

ويشهد معرض جدة للكتاب 2022 للمرة الأولى في تاريخه هذا العام مؤتمر للخيال العلمي، والذي يستهدف توعية الجمهور بأبرز جوانب الخيال العلمي ومجالاته، كما يستضيف مؤتمر الخيال العلمي العديد من الكتاب والمؤلفين ممن يتمتعون بالخبرة في الكتابة في هذا المجال.

وبحسب الهيئة؛ فإنها تعمل على تنظيم مؤتمرين في جدة بالتزامن مع المعرض، سيتناول الأول منها مجال النشر الرقمي، فيما سيتطرق الثاني إلى مجال الخيال العلمي، بمشاركة من الخبراء والمتخصصين في هذين المجالين.

ويعد معرض جدة للكتاب ثالث معرض للكتاب التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال هذا العام، بعد معرض المدينة المنورة للكتاب الذي أقيم في يونيو الماضي، ومعرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بهدف دعم وصول الكتب لأكبر شريحة ممكنة، وصُنع منافذ متعددة للنشر والتوزيع، بما يضمن تحويل المملكة إلى منصة رئيسية في صناعة الكتاب.