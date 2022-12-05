الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى: نستورد الذرة والقمح بمبالغ ضخمة جدًا وحرصنا على عدم زيادة الأسعار

السيسي
السيسي

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية حرصت على عدم زيادة الأسعار على المواطنين، منوهًا بأن الكميات التي يتم استيرادها من الخارج من الذرة والقمح تكون بمبالغ ضخمة جدًا، لكن الدولة لم تعكس ذلك على زيادة الأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح محور التعمير، اليوم الإثنين: مفيش كلام أن الأسعار غالية بره، لكن الدولة حاولت، وهدفنا من تقديم العرض ده هو أننا نقول للناس سواء مسئولين أو مثقفين أو إعلاميين إحنا عملنا إيه في الدولة.

وتابع الرئيس السيسي: وفيه ناس ممكن تقول إن اللي عملناه مش كفاية، وكان ممكن الحد الأدنى يزيد عن كده، لكن ده هيأثر على بند عدم زيادة الأسعار للمواطنين، لافتا إلى أنه قام بزيادة الحد الأدنى للقطاع الحكومي، معقبًا: “الدولة مش كلها حكومة، فيه قطاع خاص ومقدرش أفرض عليه في ظل الظروف اللي بتحصل واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد”.

وأردف: أسعار المنتجات الأوروبية أكيد هتزيد للتعويض في التكلفة، بسبب مشكلة الطاقة التي تعاني منها أوروبا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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