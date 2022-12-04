الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بونو: لقد صنعنا التاريخ بالفعل.. وإسبانيا ستجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا

ياسين بونو
ياسين بونو

أكد ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أن إسبانيا ستجبر بلاده على الإرتقاء بالإداء عقب بلوغ دور الستة عشر لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ أسود الأطلس.

وبلغ المنتخب المغربي دور الـ16 لمونديال قطر بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وبسجل خال من الهزائم، متفوقا على منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم وبلجيكا صاحبة المركز الثاني بتصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال بونو اليوم الأحد "لقد صنعنا التاريخ بالفعل ببلوغ دور الـ16 لكننا نريد المزيد، أن نطيح بإسبانيا، وهو ما سيصنع التاريخ في هذه النسخة من كأس العالم، وفي قصتنا الكروية في بلادنا".

وأضاف "نريد إسعاد شعبنا، مستعدون تماما، لقد تحسنا أكثر وأكثر بمرور كل مباراة، واثق من أننا سنظهر بصورة جيدة".

وختم حارس أشبيلية الإسباني بالقول "إسبانيا ستجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا، إنها مباراة تنافسية للغاية ، سيحسمها أدق التفاصيل، علينا الاستعداد لذلك".

ياسين بونو منتخب المغرب منتخب اسبانيا مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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