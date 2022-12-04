تقرير: مصر تستضيف عرض أزياء كريستيان ديور فى أجواء خريفية ممتعة

سلط موقع سكوب بريمير الاجنبي، اليوم الأحد، الضوء على عرض دار أزياء كريستيان ديور في منطقة الأهرامات في مصر مساء أمس السبت، حيث قدمت مجموعتها الرجالية لخريف عام 2023 في ظل مقابر عمرها آلاف السنين، ولأول مرة في مصر.

وأشار الموقع في تقرير له، أن مصر وأهرامات الجيزة العظيمة استضافت عرض دار أزياء كريستيان ديور في إطلاق مذهل لمجموعة ما قبل الخريف الرجالية 2023، اثار التشويق حول العالم وسط أجواء ممتعة في مشهد رائع.

وقدمت Dior مجموعة خريف 2023 للرجال التي صممها مصمم الأزياء الأجنبي المعاصر كيم جونز، حيث أضاءت أهرامات الجيزة العظيمة بطريقة مطلقة، وقدم العرض حقًا للجمهور تجربة سماوية وقديمة بأحدث الصيحات.

عظمة ومحاكاة الأهرامات

أفاد التقرير الى أن محاكاة وعظمة الأهرامات قد حسنت الحالة المزاجية لعدد كبير من الجمهور والحاضرين، ونظرًا لأن الموسيقى خلقت نشوة، فقد خلق الطقس البارد بالصدفة الأجواء المناسبة للتشويق والإثارة.

ومع انتهاء العرض، قدم الملحن Max Richer عرضًا موسيقيًا سحريًا حيث تم إحياء مؤلفاته، تم ترك الحضور في وجود أهرامات الجيزة العظيمة، وهو عرض ضوئي خفي هناك فقط لإبراز عظمة الأهرامات.

ومن جهتها، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، الضوء على عرض دار أزياء كريستيان ديور في منطقة الأهرامات في مصر مساء أمس السبت، حيث قدمت مجموعتها الرجالية لخريف عام 2023 في ظل مقابر عمرها آلاف السنين، ولأول مرة في مصر.

وقالت الوكالة، إن عرض الأزياء الضخم تضاءل أمام روعة وعظمة أهرامات مصر العملاقة، ومع حوافها المهيبة المضاءة بالأبيض من أجل العرض، عرضت ديور خط إنتاجها الرجال الذي يحمل عنوان "Celestial".

وتابعت: أن عرض أمس السبت كان هو الثاني الذي تقدمه دار أزياء أوروبية عالمية في مواقع التراث المصري القديم كخلفية هذا العام، ففي شهر أكتوبر الماضي عرض المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي أحدث مجموعاته في معبد حتشبسوت في الأقصر، للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء خط الأزياء الخاص به.

وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة استضافت مصر وتحديدًا منطقة الأهرامات أحداثًا أكبر من أي وقت مضى، بما في ذلك حفلات البوب ​​ومعارض الفن المعاصر، حيث تسعى مصر إلى إبراز صورة متجددة لجذب السياحة والأعمال الجديدة، وهو ما نجحت فيه الحكومة بالفعل، وأصبحت مصر من أكثر نقاط الجذب السياحي على خريطة السياحة الدولية.