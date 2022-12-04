الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإليزيه: قمة إقليمية بحضور ماكرون في الأردن قبل نهاية العام الجاري

ماكرون
ماكرون

أعلن قصر الإليزيه الأحد، عقد قمة إقليمية بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجمع الأردن وتركيا والعراق وبعض الدول المجاورة المشتركة في مؤتمر بغداد 2021 "قبل نهاية السنة"، في ظل التوتر مع إيران وتركيا.

وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس العراقي محمد شياع السوداني الأحد.

كان حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشن "عملية برية" في سوريا، بعد اعتداء وقع في 13 نوفمبر واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مقرات له في العراق، وحماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما بالاعتداء.

ومطلع عام 2023 ، ذكر مرة أخرى، كان هناك تقرير حول وضع فرنسا في مواجهة فرنسا في مواجهة تطاله واستقراره وفي مواجهة الإرهاب.

وأضاف الإليزيه، أن ماكرون الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا "في مطلع العام 2023"، "ذكر مرة جديدة بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطاله واستقراره وفي مكافحته الإرهاب".

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