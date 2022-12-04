الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حلق وكيس بلاستيك».. تفاصيل مقتل الطفلة «ريتاج» حرقًا بسبب حلق ذهب

ريتاج
ريتاج

«بأي ذنب قتلت».. نهاية مأساوية ختمت حياة طفلة بريئة على يد سيدة من جيران جدتها، في مركز نجع حمادي، في محافظة قنا.


- بداية الواقعة

كانت البداية بعثور الأهالي على أكياس بلاستيكية رائحتها كريهة، وبتتبع الرائحة تبين أن هناك مجموعة من الأكياس مشتعلة وبداخلها جثة صغيرة، أشبه بكونها جثة طفلة صغيرة.

على الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة نجع حمادى بوجود جثة متفحمة لطفلة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لفحص البلاغ، وبالفعل تأكدت شكوك الأهالي بوجود جثة لطفلة عمرها يقارب الثلاثة أعوام ولكن الجثة متفحمة بالكامل وغير واضحة المعالم.

  • تتبع كاميرات المراقبة

بدأت الأجهزة الأمنية تفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لتحديد مرتكب واقعة إلقاء الجثة، وتم تحديد هويتها وتبين أنها سيدة تدعى «شيرين»، 27 عامًا، تم ضبطها، وحددت الطفلة وهويتها وتدعى ريتاج عاطف زكي، وكشفت عن أسباب ودوافع ارتكابها للجريمة.

الطفلة
  • اعترافات المتهمة

عقب تحديد هوية الطفلة تبين أن والدها سبق وحرر محضر بتغيبها خلال توجهها لمنزل جدتها لزيارتها، واختفائها وعدم تمكنهم من العثور عليها، وتم تحديد الهوية من اعترافات المتهمة.

فقالت المتهمة إنها نجحت في استدراج الطفلة خلال توجهها لزيارة منزل جدتها، القريبة من محل سكنها، حتى دخلت شقتها، وقامت بكتم نفسها حتى توفيت، وذلك بهدف سرقة حلقها الذهبي، وعقب تنفيذ جريمتها خافت من الفضيحة فقررت التخلص من الجثة ولكن بأبشع الطرق.


فوضعت المتهمة الجثة في أكياس بلاستيكية، متعددة، وأشعلت النيران بها، قم توجهت لمقلب قمامة بالقرب من مدرسة النقراشي الابتدائية، وألقتها، ولم تتوانِ في التوجه إلى أحد محلات الصاغة لبيع الحلق الذهبي وتحصلت على مبلغ 2800 جنيه فقط.. ليكون هذا المبلغ ثمن لحياة طفلة في عمر الزهور كانت تقابل الدنيا بفرح وسعادة ولم تعلم أنها ستجد من الجارة الغدر والقتل.

  • قرارات النيابة العامة

أجرت المتهمة معاينة تصويرية لتنفيذ الواقعة، ومثلتها بالصوت والصورة من لحظة استدراج الطفلة لمنزلها، حتى التخلص من جثتها، فقررت النيابة حبسها احتياطيًا على ذمة القضية.

  • انهيار والدة الطفلة

عقب معرفة أم الطفلة بالواقعة، ووفاة ابنتها بهذه الطريقة البشعة سقطت وتمر بأزمة صحية تعالج منها حاليًا.

بأي ذنب قتلت سيدة محافظة قنا نجع حمادي طفلة صغيرة جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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