تأجيل محاكمة عامل قتل صديقه في الخصوص لـ 4 يناير

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة عامل قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بمركز الخصوص بمحافظة القليوبية، إلى جلسة 4 يناير المقبل؛ لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3973 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود.ا"، 27 سنة، عامل، لأنه في يوم 24 أبريل 2021، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه علاء أحمد عبد الباري أحمد، عمدًا مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحًا أبيض "سكين"، وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه.