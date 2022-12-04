الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 106 أطنان سلع محجوبة عن السوق

سلع
سلع

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات يومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 886 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 106 طن.

وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 738 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 905 قضية من بينها 216 قضية "خبز ناقص الوزن" ، 223 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

قضية خبز ناقص الوزن أرز الأبيض السلع المدعومة

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الدولة والشباب

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