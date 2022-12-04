مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية: "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

طقس غائم جزئيًّا

كما يسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، مشمس إلى حد كبير على جنوب الصعيد.

شبورة

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع حدوث شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.



وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلًا.، وتوقعت أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب الصعيد وعلى شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا بارد في آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم: "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

درجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 23

٦ أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 23

بنها الصغرى 15 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة الصغرى 08 والعظمى 22

كاترين: الصغرى 5 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

السويس الصغرى 15 والعظمى 24

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 23

بني سويف الصغرى 10 والعظمى 23

المنيا الصغرى 10 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 27.