هدايا تذكارية لرئيس «ديور» العالمية بعد العرض بمنطقة الأهرامات

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، تنظيم حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية "ديور" لخريف وشتاء 2023، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها دار الأزياء الفرنسية ديور عرضًا لها في مصر، وكذلك المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة.

وشارك في حضور الحفل الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي حرص على تقديم التهنئة للسيد Pietro Beccari الرئيس والرئيس التنفيذي لدار الأزياء ديور، ولنائبه، على إقامة هذا الحفل الرائع وعلى اختيارهم لمصر ولمنطقة أهرامات الجيزة لإقامة العرض الخاص بدار أزياء ديور، كما قام بتقديم هدية تذكارية لهم باسم المجلس الأعلى للآثار تقديراً لذلك، كما شارك في الحضور أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي عن سعادته بإقامة هذا العرض الرائع في مصر، مقدماً الدعوة لجميع أصدقائه ولكل المتعاملين مع ديور لزيارة مصر وقضاء وقت أطول بها للاستمتاع بجميع المناطق الأثرية والسياحية على مستوى الجمهورية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة وفريدة.

وقد قامت دار الأزياء العالمية «ديور» ببث هذا الحفل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

جدير بالذكر أن عدد من مسئولي دار الأزياء الفرنسية ديور وعدد من المؤثرين والمدونين العالميين قد قاموا بزيارة منطقة آثار سقارة على هامش تواجدهم في مصر استعداداً لإقامة هذا الحفل، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية وبالحفائر التي تقوم بها حالياً البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

وقد أبدي هؤلاء الضيوف إعجابهم واندهاشهم بما شاهدوه من عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

عرض أزياء ديور بمنطقة الأهرامات