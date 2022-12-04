عضو رابطة حقوق الإنسان تكشف سبل التعامل مع ذوى الهمم بصورة صحيحة

قالت الدكتورة شمس الهدى نجاح، عضو رابطة حقوق الإنسان، إنها تتقدم بخالص التهنئة لذوي الهمم بهذا اليوم العالمي المخصص لهم، خاصة وأن هذه الفئة كانت تعاني من التهميش بصورة كبيرة.

التنمر المجتمعي

وأكدت عضو رابطة حقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجزائر تستقبل الآلاف سنوياً من المواطنين الذين يتعرضون لحوادث والتي على إثرها تكتب لهم الإعاقة.

كما أنه يوجد أكثر من ٤ ملايين مواطن جزائري يندرجون تحت فئة ذوي الهمم، ولهذا تحتاج هذه الفئة إلى عناية ورعاية خاصة بهم خاصة وأنهم كانوا يعانون من التنمر المجتمعي.

مواجهة الصعاب

وأوضحت، في حديثها، أنه يوجد العديد من الأساليب التي ينبغي على الأسرة والمجتمع اتباعها حتى لا تتعرض هذه الفئة للتنمر، وتتمثل تلك الأساليب في تقوية عامل الثقة في النفس داخل هذا الشخص، ومساعدة الطفل على التواجد السلمي بين أصدقائه في المدرسة، المساهمة والمشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة.