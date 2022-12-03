كريم كوجاك يعلن اختراق حسابه: «طلب من الفنانات صور بملابس النوم»

كشف الإعلامي كريم كوجاك، أن حسابه على فيسبوك تعرض للاختراق، محذرًا جميع الأصدقاء من الاستجابة لطلبات اللص، الذي يحاول أن يطلب أموالًا أو صورًا من الفنانات بملابس النوم.

وقال كويم خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه وصلته رسالة من حساب المنتج هشام شعبان، يخبره أنه غير قادر على الدخول لحسابه ويطلب مساعدته، وأن هذه المساعدة تتمثل في أنه سيصله كود على هاتفه ويجب أن يرسله له.

وأردف كوجاك: "أنا معرفش في التكنولوجيا، فبعت له الكود ومن وقتها علاقتي انقطعت بحسابي، ومن امبارح، تليفوني مبيسكتش كمية ناس بيبعتوا لي ايه اللي باعته ده، لأنه بيتكلم على لساني، ويقول للفنانات أنا داخل مسلسل إخراج حسني صالح، وعايزينك في العمل ويطلب صور بملابس نوم".

وأوضح أن اللص بالتأكيد اخترق حساب المنتج هشام شعبان قبله، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه المقيم في أمريكا، أخبره أن وصلته رسالة من حسابه يطلب فيها 10 آلاف دولار.