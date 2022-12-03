مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو سحل فتيات من بلطجية بمدينة نصر

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو بعنوان «ضرب وسحل فتيات من بلطجية بأسلحة بيضاء بمدينة نصر».

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، بمشاجرة أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم، بين طرف أول: «أحد الأشخاص، كريماته الأربع»، وطرف ثان: «4 أشخاص مالكي الكافيه أقارب الطرف الأول»، وذلك لخلافات عائلية بينهم، تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، وإصابتهم بكدمات وسحجات.