اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

تختتم اليوم السبت منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، التي استضافتها مصر على مدار الأسبوع المنصرم بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة حول العالم.

وتقام اليوم منافسات شرسة على مستوى الأدوار النهائية، حيث تقام المسابقة على الميدالية الذهبية في منافسات "تراب" ثم تليها مسابقة الميدالية الذهبية في منافسات "الاسكيت".

وتتواصل المنافسات ظهرا، حيث يشتعل الصراع في ٤ مباريات للترتيب العالمي بين أفضل الرماة حول العالم.

وأعلن أحمد عمران، رئيس اللجنة الإعلامية، إقامة حفل ختام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، مساء اليوم السبت بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور وفد من أعضاء الاتحادين الأسيوي والعربي للرماية برئاسة الشيخ سلمان حمود الصباح ورئيس الاتحاد العربي للرماية المهندس دعيج خلف العتيبي، وحازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة أفضل الرماة من 49 دولة وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

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