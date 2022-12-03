المتهم بقتل خطيبته ببورسعيد يصل المحكمة

شهدت محكمة جنايات بورسعيد، حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع وصول محمد سمير المتهم بقتل خطيبته ببورسعيد، إلى محكمة جنايات بورسعيد لحضور ثاني جلسات المحاكمة، والتي ستبدأ بعد قليل.

وتنظر بعد قليل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله ثاني الجلسات، والتي تشهد مرافعة النيابة العامة، ومرافعة هيئة الدفاع عن المتهم محمد سمير، وهيئة الدفاع عن خلود درويش.

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد أولى الجلسات في 6 نوفمبر الماضي، واستمعت إلى أقوال المتهم، والذي حاول قتل الفتاة من جديد، بادعاء أنه قتلها دفاعا عن الشرف بعدما سمعها تهاتف غيره، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإحالته للطب النفسي إلا بعد المرافعة، وحددت جلسة اليوم 3 ديسمبر لنظر ثاني جلسات القضية.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.

وأكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.