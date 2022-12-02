السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فوز تاريخى لـ«الكاميرون».. وهزيمة مدوية لـ«البرازيل» لأول مرة بعد 24 عاما

فنسنت أبو بكر
فنسنت أبو بكر

على خطى المنتخب التونسي، ودع منتخب الكاميرون منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، مرفوع الرأس بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

سجل فينسنت أبو بكر هدف الكاميرون الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، وخلع التيشيرت احتفالا بالهدف لينال البطاقة الصفراء الثانية ويغادر ملعب اللقاء.

ورغم الفوز التاريخي إلا أن الكاميرون ودعت البطولة بعدما احتلت المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف البرازيل وسويسرا ولكل منهما 6 نقاط من انتصارين، ولكن فارق الأهداف في صالح "السامبا".

وتعد هذه الخسارة هي الأولى في تاريخ البرازيل بدور المجموعات منذ 24 عاما، وتحديدا منذ الهزيمة أمام النرويج بهدفين لهدف في مونديال فرنسا 98، تلك المباراة الشهيرة والتي تم وصفها حينذاك بالمؤامرة على المنتخب المغربي لحرمانه من التأهل للدور الثاني رغم فوزه في نفس التوقيت على المنتخب الاسكتلندي بثلاثية دون رد.

منتخب الكاميرون منتخب البرازيل مونديال قطر 2022 فنسنت أبو بكر

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المنصورة الجديدة

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