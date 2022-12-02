اقتراح برلماني بشأن إلزام القطاع الخاص بتمثيل للمرأة في مجالس الإدارة

تقدمت النائبة الدكتورة رشا أبوشقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ إلى الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، وذلك بشأن "تفعيل قانون بإلزام القطاع الخاص بوجود تمثيل للمرأة في المجالس الإدارية بنسبة لا تقل عن ٢٥% " .

وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أنه ذلك إيماناً بأن دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل ولها دوراً بارزاً في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، وعلى مر العصور شغلت العديد من المناصب القيادية وحققت بها نتائج إيجابية.

واقترحت النائبة رشا أبو شقرة، بضرورة تفعيل قانون بإلزام القطاع الخاص بوجود تمثيل للمرأة في المجالس الإدارية بنسبة لا تقل عن ٢٥% وترجمتها إلي واقع ملموس في بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي داخل الدولة، وذلك لكي تتماشى مع سياسة الدولة وتوجهاتها نحو ترسيخ التوازن والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .