البابا تواضروس ينعى بطريرك الكنيسة الإريترية

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا رسميا منذ قليل، نعى فيه بطريرك الكنيسة الإريترية الشقيقة.

وجاء نص البيان كالتالي:

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة، قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب اليوم، بعد حياة مديدة كرس خلالها نفسه لله ولكنيسته المقدسة.

نطلب تعزيات الروح القدس للمجمع المقدس للكنيسة الإريترية وللآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ولشعب الكنيسة.

كما نتقدم بخالص العزاء للحكومة الإريترية وللشعب الإريتري الشقيق.