الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس ينعى بطريرك الكنيسة الإريترية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا رسميا منذ قليل، نعى فيه بطريرك الكنيسة الإريترية الشقيقة. 

وجاء نص البيان كالتالي: 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة، قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب اليوم، بعد حياة مديدة كرس خلالها نفسه لله ولكنيسته المقدسة.

نطلب تعزيات الروح القدس للمجمع المقدس للكنيسة الإريترية وللآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ولشعب الكنيسة.

كما نتقدم بخالص العزاء للحكومة الإريترية وللشعب الإريتري الشقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

359 مليونًا إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضى

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«مش حامل».. زوج الممرضة المعتدى عليها بمستشفى قويسنا يفجر مفاجأة

مُطالبًا بالتحقيق فى واقعة قويسنا.. الباز: «الاعتداء على الأطقم الطبية غير مقبول»

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

الحلم العربى.. كيف يُقصى المغرب «الماتادور» بالقاضية ويعبر إلى ربع النهائى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»