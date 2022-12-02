الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الدوري المصري
الدوري المصري

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل، عن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر لها اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة، خاصة بعد تعادل الزمالك والمصري أمس الخميس فى المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش للانفراد بقمة الدورى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

ويسعي المارد الأحمر من خلال مواجهة طلائع الجيش، لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يتصدر غزل المحلة جدول الترتيب برصيد، 10 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

مركزفريقلفتخلهضدهالفارقنقط
1غزل المحلة431062+410
2فيوتشر FC431051+410
3الأهلي330061+59
4الاتحاد السكندري430163+39
5الزمالك422073+48
6بيراميدز422041+38
7فاركو51313306
8البنك الأهلي512278-15
9المصري البورسعيدي412145-15
10سموحة412123-15
11إنبي512268-25
12المقاولون العرب40401104
13سيراميكا كليوباترا411245-14
14طلائع الجيش311134-14
15أسوان510425-33
16الإسماعيلي401325-31
17حرس الحدود401304-41
18الداخلية401317-61
الدورى المصرى جدول ترتيب الدوري المصري الاهلي وطلائع الجيش مباراة الاهلى وطلائع الجيش الاهلى طلائع الجيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

إصابة 8 وإجهاض ممرضة.. «التمريض» تطالب بالتحقيق فى ضرب طاقم مستشفى قويسنا المركزى (فيديو)

«حقوق سوهاج» تحصد المركز الأول فى مهرجان الأسمار الثالث لجوالى وجوالات الكليات

إصابة 2 فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مصرع سيدة وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمصرف ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى