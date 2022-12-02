تستمر عمليات البحث في محرك جوجل، عن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر لها اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة، خاصة بعد تعادل الزمالك والمصري أمس الخميس فى المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويسعي المارد الأحمر من خلال مواجهة طلائع الجيش، لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يتصدر غزل المحلة جدول الترتيب برصيد، 10 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش