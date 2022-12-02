الإسماعيلى يستضيف سموحة فى مباراة البحث عن الفوز الأول ببطولة الدورى

يستضيف الإسماعيلي فريق سموحة في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع فاركو والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث مع فيوتشر، ويسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في الدوري.

الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي، اختار 23 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي، وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد كوكو، وباهر المحمدي، ومحمد هاشم، ومحمد نصر، ومصطفى فارس، وكريم عرفات، وعصام صبحي، ومحمد دسوقي، ومحمد مخلوف، وأحمد محسن، وعمر طارق الوحش، وعماد حمدي، ومحمد بيومي، ومحمد بن خماسة، وأحمد مدبولي، وصالح جمعة، وعبد الرحمن مجدي، وباسم مرسي، وحازم مرسي، وياو أنور، ومحمد عبد السميع.

وشهدت القائمة غياب محمد الشامي، ونور الزمان الزموري، وحمدي النقاز، ومحمود الشبراوي، وعبد القادر كوليبالي، وفراس شواط، ومحمد عمار، ومحمد حسن، لأسباب مختلفة.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة طارق العشري المركز الخامس عشر برصيد نقطتين من التعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والهزيمة أمام الزمالك، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع المقاولون، ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول.

طارق العشري المدير الفني لسموحة اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان، وعمر صلاح، وخالد عبد الفتاح، وأحمد شوشة، وشريف رضا، وأحمد عبد الحكم، ومحمود شبانة، ومحمود عبد ربه، وأحمد جمال، ومحمد باسم رشيد، ومحمد نادي، ومحمد مكرونة، وحسين فيصل، والصباحي عماد، وأبو بكر ليادي، وبنجامين بواتينج، ومحمود عبد الحليم، وعبد الرحمن زكي، وأليو سيلا، وصديق أوجولا، ومحمد عصام.

يدير المباراة محمد الحنفي، ويساعده رجب محمد، و مصطفى حسين، ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكم فيديو، وسمير جمال مساعد حكم فيديو.