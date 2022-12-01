ماكرون: التخلى عن أوكرانيا يُعرض الاستقرار العالمى للخطر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه لن يدفع الأوكرانيين أبدًا، إلى القبول تسوية يرفضونها، فيما يتصل بالغزو الروسي لبلادهم، لأن ذلك لن يتيح بناء "سلام دائم".

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، شكر ماكرون الولايات المتحدة للمساعدة التي قدمتها لـ كييف، محذرًا من أن التخلي عن أوكرانيا سيعرض الاستقرار العالمي للخطر.

من جهته، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداده للتحدث الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب" في أوكرانيا.

وتابع: "مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب.. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وكان بايدن وماكرون عبرا في بيان مشترك، في ختام لقاء استمر أكثر من ساعة في المكتب البيضوي، عن متانة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا، وتعهدا بصوت واحد بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك".

تعهد بالتنسيق

بشأن الصين، تعهد الرئيسان بتنسيق رد بلديهما على "التحديات التي يطرحها" العملاق الآسيوي، ولا سيما على صعيد حقوق الإنسان والعمل مع الصين في شأن مواضيع عالمية مهمة مثل التغير المناخي.

وأعرب "ماكرون" و"بايدن" عن رغبتهما في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النظيفة والمناخ، وتعهدا بالعمل على تنسيق مقاربتهما في مجال الصناعة الخضراء بعد حصول بعض التوتر؛ بسبب الإعانات التي توفرها الولايات المتحدة للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.

ووصف ماكرون هذه التدابير بأنها "شديدة العدائية" إزاء الشركات الأوروبية.

وكان الرجلان أكدا قبل ذلك متانة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا.