نقيب البيطريين: «قادرون على تحقيق حلم الرئيس بتنمية الثروة الحيوانية»

أشاد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية مصر ووضع تنمية الثروة الحيوانية ضمن أولوياته والحرص على الحديث عنها في جميع لقاءاته.

وأعرب نقيب البيطريين، عن فخره بدعوة مؤسسة الرئاسة، لحضور احتفالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، ضمن 4 نقابات مهنية فقط، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بملف الثروة الحيوانية، وكذلك زيادة الجهد الذى يقوم به الأطباء البيطريين فى التحسين الوراثى من خلال التلقيح الاصطناعي بسلالات أكثر إنتاجية.

وأضاف “سليم” في تصريحات له: “نحن كأطباء بيطريين مخلصون لوطنهم، ننتهز الفرصة للتعبير عن رغبتنا فى المساهمة في ملف تنمية الثروة الحيوانية، حيث لدينا القدرة على تنفيذ حلم الرئيس بزيادة الإنتاجية، وتغيير السلالات قليلة الإنتاجية بأخرى كثيفة الإنتاجية، من خلال النقابة وأعضائها من العلماء والباحثين والمهنيين ذوى الخبرة الحقلية فى مجالات الثروة الحيوانية”.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بشكل كبير بإنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة فى جميع أنحاء الجمهورية التى تستهدف حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، وتستوعب أي زيادات سكانية، وتتيح فرص عمل، موضحا أن ما تم مدينة المنصورة الجديدة تُعد أحد مدن الجيل الرابع الحديثة، وواحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس لتحقيق نهضة تنموية قومية شاملة فى كل ربوع الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة، أن الاطباء البيطريين يتعرضون يوميا لمخاطر مهنية كثيرة اثناء اداء اعمالهم و يجب ان يتم توفير بيئة عمل آمنة لهم حفاظا عليهم من المخاطر و الاصابات و حفاظا على حياتهم.