لمس سلك كهرباء بدون عازل.. التحريات تكشف لغز مصرع شخص بحلوان

كشفت التحريات الأولية حول واقعة العثور على جثة شخص لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل شقة سكنية بمدينة حلوان.

وتبين أن المتوفي كان يجري أعمال صيانة داخل الشقة السكنية المشار إليها ولامس سلكا كهربائيا بدون عازل فلفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد بسقوط قتيل داخل مسكن كائن بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شخص في العقد الخامس من عمره عقب تعرضه لصعق كهربائي ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.