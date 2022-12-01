الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الجولة الخامسة بالدورى والقنوات الناقلة

الزمالك والمصرى
الزمالك والمصرى

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى مباراة الجولة الخامسة بالدورى المصرى هو ما تبحث عنه جماهير الزمالك، والتى تمنى النفس بفوز فريقها، واقتناص نقاط المباراة الثلاثة، لمزاحمة الأهلى على قمة الدورى.

الزمالك 

وحقق الزمالك الفوز على المصرى بهدف نظيف أحرزه نيمار منذ أيام فى مباراة الدور ربع النهائى لبطولة الكأس المصرى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها فى الدورى، فيما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الخامسة بالدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة الجولة الخامسة بالدوري المصرى، وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 المباراة، التى يسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الجولة الخامسة بالدورى 

استقر البرتغالى جوفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك على إجراء عدد محدود من التغييرات على تشكيل الفريق الذى يخوض به مباراة المصرى اليوم، حيث استقر على الدفع بمحمد صبحى فى مركز حراسة المرمى على حساب محمد عواد فى إطار سياسة التدوير التى سيقوم بها الجهاز الفنى لعدم تعرض اللاعبين للإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثولثي.

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما".

قائمة الزمالك لمواجهة المصرى فى الدورى

استقر جوسفالدو فيريرا على اختيار 22 لاعبا لمواجهة المصرى فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز، وجاءت القائمة على النحو التالى:

محمد عواد ومحمد صبحى ومحمد نديم لحراسة المرمى

عمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي  ومحمد طارق وعبد الله جمعة وحاتم سكر للدفاع

عمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو"  ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ومحمد خضري ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر سيد عبد الله "نيمار" و مصطفى شلبي  وأحمد مصطفى "زيزو" لوسط الملعب 

يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف للهجوم.

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز الثانى على المصرى فى 6 أيام

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى الجولة الخامسة بالدورى موعد مباراة الزمالك والمصري القنوات الناقلة قائمة الزمالك لمواجهة المصرى الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «بلاش نقول الدولة فين.. دى بلدنا كلنا ولازم نخلّى بالنا منها»

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

محافظ أسوان يوجه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق أبوسمبل

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة الرقمية

«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول إنتاج الألبان باستخدام الإضافات الطبيعية

الرئيس السيسى: نسعى لبناء محطات لتحلية المياه فى جميع المدن الساحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى