تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الجولة الخامسة بالدورى والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى مباراة الجولة الخامسة بالدورى المصرى هو ما تبحث عنه جماهير الزمالك، والتى تمنى النفس بفوز فريقها، واقتناص نقاط المباراة الثلاثة، لمزاحمة الأهلى على قمة الدورى.

الزمالك

وحقق الزمالك الفوز على المصرى بهدف نظيف أحرزه نيمار منذ أيام فى مباراة الدور ربع النهائى لبطولة الكأس المصرى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها فى الدورى، فيما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الخامسة بالدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة الجولة الخامسة بالدوري المصرى، وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 المباراة، التى يسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الجولة الخامسة بالدورى

استقر البرتغالى جوفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك على إجراء عدد محدود من التغييرات على تشكيل الفريق الذى يخوض به مباراة المصرى اليوم، حيث استقر على الدفع بمحمد صبحى فى مركز حراسة المرمى على حساب محمد عواد فى إطار سياسة التدوير التى سيقوم بها الجهاز الفنى لعدم تعرض اللاعبين للإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثولثي.

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما".

قائمة الزمالك لمواجهة المصرى فى الدورى

استقر جوسفالدو فيريرا على اختيار 22 لاعبا لمواجهة المصرى فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز، وجاءت القائمة على النحو التالى:

محمد عواد ومحمد صبحى ومحمد نديم لحراسة المرمى

عمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وعبد الله جمعة وحاتم سكر للدفاع

عمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ومحمد خضري ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر سيد عبد الله "نيمار" و مصطفى شلبي وأحمد مصطفى "زيزو" لوسط الملعب

يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف للهجوم.