الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

«تعليم مطروح» يوضح الفئات المسموح لها التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاته وكيل  وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى هم الطلاب النظاميون المقيدون بالصف الثالث الاعدادى العام و المنقولون من الصف الثانى الاعدادى العام بالمدارس الرسمية والخاصة بنوعيها (عربي- لغات) والتي تشرف عليها المديرية بشرط ألا يقل سنهم عن 14 عاما فى أول أكتوبر من العام الذى يتم فيه التقدم للامتحان، وكذلك الطلاب الراغبون في التقدم على نظام المنازل ممن سبق لهن أداء امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي واستنفذوا مرات الرسوب عامين بالمدرسة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الطلاب الراغبين فى تحسين المجموع ضمن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بشرط أن يكون نجاحهم فى العام السابق مباشرة للعام المتقدم فيه للامتحان لتحسين المجموع و على ألا يكون المتقدم للامتحان مقيد بإحدى المدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة فى العام الدراسى المتقدم فيه للامتحان لتحسين المجموع وألا يزيد سن المتقدم للامتحان عن 18 عام فى أول أكتوبر من العام الدراسى التالى للعام المتقدم فيه للامتحان.

وكان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، امس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2022، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بمطروح، والتي تبدأ في 9 يناير وتنتهي 25 يناير المقبل .

وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، و توفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية. 

وأوضح عمرو شحاته  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن  امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم 9 يناير وتنتهي 12 يناير  2023، حيث تبدأ امتحانات الصفين الرابع و الخامس الابتدائي  في الفترة من 14 وحتى 18 يناير 2023  و امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 9 يناير وحتى 12 يناير 2023  وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادى  يوم 9  يناير وتنتهي يوم 18 يناير المقبل وذلك لمدة ثمانية أيام  بالتبادل بين الصفين.

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«تعليم مطروح» يوضح الفئات المسموح لها التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية

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