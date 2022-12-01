ماذا قال البابا في عظته الأخيرة عن الأصوام الأربعة بالكنيسة؟

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سلسلة تعليمية جديدة سيقدمها قداسته طوال فترة صوم الميلاد المجيد، عبر اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، تحت عنوان “حكمة الصوم”.

وأعلن البابا ذلك في بداية عظة الأربعاء مساء أمس والتي ألقاها في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا تواضروس خلال عظته

وقال قداسته: “أولًا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بداية صوم الميلاد، والذي بدأناه يوم الجمعة الماضي 16 هاتور، وسنبدأ رحلة الصوم”.

وأضاف: "كنا بدأنا من شهر يونيو موضوعات تخص الأسرة، فسنتوقف قليلًا خلال الأسابيع القادمة، من اليوم وحتى نهاية السنة – إذا أراد ربنا وعشنا، وستكون موضوعاتنا تحت عنوان "فلسفة أو حكمة الأصوام في كنيستنا"، واليوم سأتكلم بصفة عامة، وفيما بعد في الأربعة أسابيع القادمة سنتناول صوم صوم من الأصوام الأربعة الكبيرة، ونرى ما وراءه روحيًّا وتقويًّا لنا كلنا".

وبمناسبة بدء صوم الميلاد، الذي تعيشه الكنيسة حاليًا، تأمل قداسة البابا في جزء من إنجيل القديس مرقس الرسول والأصحاح العاشر والأعداد (١٧ – ٣١)، وذلك ضمن السلسلة التعليمية الجديدة "حكمة الأصوام في كنيستنا".

وتناول قداسته حكمة الآباء في وضع الأصوام الكنسية الكبرى الأربعة، والتي تُمثل فترات التوبة الجماعية، وأشار إلى تكرار الآية "مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ" (مت ١١: ١٥) في قراءات الكنيسة في شهر هاتور وبدء صوم الميلاد، لكي يلتفت الإنسان إلى الجهاز الروحي في حياته وإنصاته روحيًّا، من خلال:

- صوم الميلاد وهو أول أصوام السنة الكنسية: وهو صوم البداية والاستعداد للحياة الروحية، وهدفه الأوّل إصلاح الأذن الداخلية الروحية للإنسان، لتصبح أذن الاستجابة والطاعة،

- الصوم الكبير: وهو صوم للعين، وهو صوم المسيرة الروحية، ومدته ٥٥ يومًا، وهدفه إصلاح عين الإنسان الروحية لتصير حواس الإنسان نيرة، والكنيسة تُرنم فيه "طوبى للرحماء على المساكين" لكي تكون عين الإنسان رحيمة على المساكين، "لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم".

- صوم الآباء الرسل: تتغيّر مدته من سنة لأخرى، وهو صوم الخدمة العملية، ويسند عمل الخدمة في الكنيسة، وهو صوم الفم، وكيف يكون كلام الإنسان شاهدًا للمسيح، وهدفه إصلاح كلام الفم وأن يكون واضحًا ومستقيم.

البابا تواضروس الثاني

- صوم السيدة العذراء: وهو صوم القلب، وأن يصير قلب كل إنسان كقلب السيدة العذراء، وهو صوم المسرة والبهجة، فعندما يمتلئ قلب الإنسان بالفرح يصير متهللًا، وتكون مسرة قلبه في صوم السيدة العذراء هي المسرة التي بدأت في صوم الميلاد، وصار قلب الإنسان نقيًّا وأصبح لديه الأذن التي تطيع والعين التي بها رحمة والفم الذي يشهد للمسيح والقلب الفرحان بالمسيح.

وأوصى قداسته أن ينتهز الإنسان الفرصة في هذا الصوم من خلال قراءات الكنيسة أن يركز على أذنه، ويسأل نفسه هل يطيع الوصية؟ وأن يتفرغ من أجل الأذن والعين والفم والقلب ويمارس الحياة الروحية بكل وعي.