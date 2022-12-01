أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

شهدت أسعار أعلاف الدواجن، ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس، حيث سجل أسعا رالبادي أمس 17500 جنيهًا للطن، واليوم سجل 18000 جنيه للطن.

- أسعار أعلاف الدواجن

وقد سجل أسعار العلف بادى 23% اليوم 18000 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار طن العلف نامي 21% 17800 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف ناهى 19% 17350 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 17250 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 18% 15150 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 17% بـ15100 جنيها للطن.

سجلت سعر طن العلف بياض 16% بـ15000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14% بـ14950 جنيهًا للطن.

- أسعار الذرة الصفراء

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 10800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة البرازيلي 10800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة الأوكراني 10500 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي بـ1300 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية بـ1350 جنيهًا للطن.

- أسعار الفول الصويا

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 33000 جنيه للطن.

وسجل أسعار كسب صويا محلى 44%: 27500 جنيه للطن.

وسجل أسعار كسب صويا 46% محلى: 28000 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة: 25000 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا فول فات بذرة محلي: 33000 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة: 26700 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية: 20900 جنيه للطن.

كما سجل أسعار كسب عباد +36%: 12000 جنيه للطن.

وسجل أسعار جيلوتين مستورد: 32000 جنيه للطن.

وسجل أسعار جيلوتين محلي: 31800 جنيه للطن.

أسعار ردة بران محلى 7300 جنيه للطن.

وبلغ سعر النخالة الخشنة 7700 جنيه للشيكارة.

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 630 جنيهًا.