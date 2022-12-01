«شديدة العدوانية».. ماكرون ينتقد إجراءات أمريكية لخفض التضخم

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الإعانات المنصوص عليها في خطة المناخ الكبيرة لنظيره الأمريكي جو بايدن والتي تقدم امتيازات للشركات المحلية، ووصفها بأنها "شديدة العدوانية" على الصعيد التجاري.

وقال ماكرون خلال مأدبة غداء مع أعضاء كونجرس في كابيتول هيل في خضم الزيارة التي يجريها لواشنطن، "إنها شديدة العدوانية بالنسبة لشركاتنا".

ويشير حديث الرئيس الفرنسي إلى برنامج الدعم الهائل للانتقال الطاقي الذي وضعه بايدن ويُطلق عليه قانون خفض التضخم، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشمل البرنامج منح إعانات سخية للسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقات المتجددة بشرط أن يتم تصنيعها على الأراضي الأمريكية.

وأضاف ماكرون "ضعوا أنفسكم في مكاني"، وتابع: "لم يتصل بي أحد عندما كان قانون خفض التضخم يُناقش"، طالبًا "الاحترام كصديق جيد".

وأردف "ربما يحل هذا القانون مشكلتكم، لكنكم ستفاقمون مشكلتي"، محذرا من مخاطر "تدمير العديد من الوظائف" إذا لم يوجد تنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة.

وتوجه ماكرون الثلاثاء إلى واشنطن، لإعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا والاعتراض على النزعة الحمائية الأمريكية.

وأشاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الإثنين، بالرئيس الفرنسي "الديناميكي"، مؤكدًا أن فرنسا هي "في صلب" كل القضايا الدولية، من الحرب في أوكرانيا إلى نفوذ الصين المتعاظم.

وأشار كيربي إلى أن بايدن "رأى أن فرنسا أكثر دولة مناسبة" لتنظيم أول زيارة دولة منذ دخول الرئيس الديمقراطي البيت الأبيض.

في العام 2018، كان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب دعا نظيره الفرنسي ماكرون إلى اجتماع حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وسيعمل الطرفان على تسوية الأزمة الفرنسية الأمريكية الأخيرة، من خلال تصريحات رسمية ولقاءات ذات طابع شخصي أكثر تشمل أيضًا زوجتي الرئيسين جيل بايدن وبريجيت ماكرون.