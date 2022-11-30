اقتصادي يكشف سر عدم توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة

قال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، إن انكماش العجز في أمريكا ليس نتيجة الإدارات الأمريكية ولكن قوة الدولار الأمريكي بسبب ارتفاعه خلال الفترة الماضية.

متوقع رفع سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الزيادة الشرائية لم تأتِ عن نمو اقتصادي ولكن كتبعات لتضخم ولسياسات البنك الفيدرالي الامريكي، والمقرر أن ينعقد مرة أخرى يوم 13 و14 ديسمبر، والمتوقع أن يرفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.

وتابع، أنه خلال ساعات فإن جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، سيلقي خطابًا قبل الاجتماع ومن المتوقع أن يعطي بعض التلميحات لما سيكون عليه سعر الفائدة، والجميع يتساءل ماذا سيحدث في الأيام المقبلة.

وأكد المحلل الاقتصادي أن الاحتياطي الأمريكي لديه وظيفتين الأولى هي كبح جماح التضخم ووضع سياسة مالية تسمح بوجود وظائف كافية بالولايات المتحدة، ولكن ليس من صلاحياته تقليل الركود.

وأوضح أن رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد أنه لن يوقف رفع أسعار الفائدة لأن وقفها سيؤدي لرفع التضخم بصورة كبيرة، كما حدث في الثمانينيات وأعتقد أنه سيكون في يناير 50 نقطة أيضًا وفبراير 25 نقطة ومن الممكن أن يتوقف في مارس.