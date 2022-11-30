«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن القريشى

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبوالحسن القريشي.

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبوعمر المهاجر في تسجيل صوتي نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إن التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديدة، فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه.

وتولى أبوالحسن قيادة التنظيم الإرهابي بعد مقتل زعيمه السابق "أبو إبراهيم القرشي" بعملية أمنية أمريكية على الأراضي السورية في 3 فبراير الماضي.

وخسر "داعش" خلال العامين الأخيرين أبرز قياداته، من بينهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية عسكرية أمريكية شمالي سوريا عام 2019.