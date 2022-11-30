الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين عبدالعزيز تنتهى من تحضيرات «ضرب نار».. والتصوير خلال أسبوعين

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

انتهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من تحضيرات مسلسلها «ضرب نار» والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

جمعت العديد من الجلسات مؤخرا ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والمؤلف ناصر عبدالرحمن والمخرج مصطفى فكري، ومن المقرر أن تبدأ بروفات الترابيزة خلال هذه الأيام استعدادا لانطلاق التصوير خلال أسبوعين.

وكشف مصدر من داخل العمل عن أن ياسمين والعوضى انتهيا أيضا من التدرب على اللهجة الصعيدية حيث يقدمان عملا استثنائيا هذا العام تدور أحداثه فى إحدى محافظات الصعيد حول الثأر وعدد من الموضوعات والقضايا الساخنة. 

من جهته، انتهى المخرج مصطفى فكرى من معاينة أماكن التصوير كما سيتم بناء قرية كاملة في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير عدد من المشاهد الداخلية بها واكتملت قائمة نجوم العمل بشكل شبه نهائى. 

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل تعاقداتها مع النجوم المشاركين حيث تم التعاقد مؤخرا مع النجمة سهير المرشدي للمشاركة في بطولة العمل. 

مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد، وهدى الإتربي وسهير المرشدي ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي هو مشاركتهما سوياً في بطولة مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وقت عرضه.

الفنانه ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز ضرب نار مسلسل “ضرب نار” صناع مسلسلات رمضان 2023

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وائل لطفي

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