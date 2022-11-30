الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل اختطف طفلة وهتك عرضها في الخانكة

اختطف طفلة
اختطف طفلة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان بالسجن المؤبد لعامل؛ لاتهامه بخطف فتاة قاصر، والتعدي عليه داخل منزله بمركز الخانكة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12370 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3071 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد. م»، عامل، مقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها «ح. ع».

استغل المتهم حداثة سن المجني عليها كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وتعدى عليها، كما أن المتهم عرض حياة الطفلة للخطر وكذلك أخلاقها مرتكبا جريمته السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.

محكمة جنايات بنها خطف فتاة مركز الخانكة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «إعصار 65»

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مبادرة زراعة 20 ألف فدان قمح

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-11-2022

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى