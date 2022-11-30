المؤبد لعامل اختطف طفلة وهتك عرضها في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان بالسجن المؤبد لعامل؛ لاتهامه بخطف فتاة قاصر، والتعدي عليه داخل منزله بمركز الخانكة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12370 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3071 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد. م»، عامل، مقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها «ح. ع».

استغل المتهم حداثة سن المجني عليها كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وتعدى عليها، كما أن المتهم عرض حياة الطفلة للخطر وكذلك أخلاقها مرتكبا جريمته السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.