المؤبد لعامل خطف فتاة وتعدى عليها داخل منزل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي، بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بخطف فتاة دون الثامنة عشرة من عمرها، والتعدي عليها داخل منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12370 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3071 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد م ا ا"، عامل، مقيم أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها "ح ع خ"، بأن استدرجها مستغلًا حداثة سنها إلى داخل مسكنه مقصيًا إياها عن أعين ذويها والرقباء تحت زعم وحيلة منه للتعارف على زوجته ونجلته.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استغل حداثة سن المجني عليها كونها لم تبلغ الـ18 من عمرها، وتعدى عليها، كما أن المتهم عرض حياة الطفلة للخطر وكذلك أخلاقها مرتكبًا جريمته السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.