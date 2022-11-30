أحمد السقا فى السعودية من أجل «سيدتى الجميلة».. ويؤجل تصوير «الجبل»

قرر الفنان أحمد السقا تأجيل تحضيرات مسلسله الدرامى الجديد "الجبل"، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023 إلى منتصف شهر ديسمبر، لانشغاله بالعرض المسرحى "سيدتى الجميلة"، والذي يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويتجه أحمد السقا وفريق عمل مسرحية "سيدتي الجميلة" إلى المملكة العربية السعودية خلال يومين لإجراء البروفة الرئيسية للمسرحية استعدادًا لعرضها للجمهور السبت المقبل 6 ديسمبر على مسرح بكر الشدي بالرياض.

ويستمر عرض المسرحية 4 أيام من 6 حتى 10 ديسمبر، ويعود النجم أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح مجددًا بمسرحية "سيدتى الجميلة"، وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع دامت لأكثر من 19 عامًا.

مسرحية «سيدتي الجميلة» من بطولة أحمد السقا، محمد عبدالرحمن "توتا"، علاء مرسي، محسن منصور، ريم مصطفى، وغيرهم.

يذكر أن مسرحية سيدتى الجميلة الأصلية كانت تضم مجموعة كبيرة من كبار النجوم، وعلى رأسهم فؤاد المهندس وشويكار، وقام بكتابة السيناريو والحوار لها الكاتب الراحل بهجت قمر.

على جانب آخر، يبدأ الفنان أحمد السقا تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "الجبل" منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الشركة المتحدة تعاقدت مع أحمد السقا على بطولة المسلسل، ومن المقرر الإعلان عن كل تفاصيل العمل خلال أيام، حيث تم التعاقد مع الفنان عمرو يوسف للمشاركة فى بطولة المسلسل في أول تعاون له مع أحمد السقا فى الدراما الرمضانية.

العمل يعد من الأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم والمقرر عرضها فى موسم 2023، ومن المنتظر الإعلان عن بطلة العمل وباقى كاست العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انتهاء كل التعاقدات الخاصة بالمسلسل.

فى سياق مختلف، قرر النجم أحمد السقا تأجيل تصوير مسلسله الجديد "وزن الريشة" المكون من 8 حلقات، إلى بعد شهر رمضان المقبل، لا سيما أنه تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "وزن الريشة" تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج مريم أحمدى، ويخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي ملىء بالمفاجآت، وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة العمل، وعلى رأسهم غادة عادل وشريف سلامة وأسماء أبواليزيد وعدد آخر من الفنانين.

وحصد أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم "العنكبوت" بمهرجان القنوات الفضائية، في الحفل الذى أقيم يوم 22 أكتوبر الماضي، والفيلم تم عرضه في موسم عيد الفطر هذا العام، وشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتظر السقا عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريبًا، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.