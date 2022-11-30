3 فرص أمام غانا لمصاحبة البرتغال إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2022

يملك المنتخب الغاني أحد ممثلى الكرة الإفريقية في مونديال قطر، الكثير ليقدمه، بعدما أنعش آماله فى الوصول لدور الـ16 من البطولة بفوز مستحق على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 فى الجولة الثانية، بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام البرتغال بنتيجة 2-3.

ويعد منتخب البلاك ستارز الأوفر حظًا من بين منتخبات المجموعة الثامنة لمرافقة منتخب البرتغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه منتخبي كوريا الجنوبية ثم أوروجواي بنفس الرصيد بنقطة واحدة.

وحجز منتخب البرتغال تذكرة التأهل الأولى للدور التالى عن المجموعة الثامنة بعدما حقق الفوز على منتخب أوروجواي بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية، حيث أصبح رصيد برازيل أوروبا 6 نقاط في صدارة المجموعة، ضمنت لهم التأهل المباشر دون الانتظار لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويلتقي منتخب غانا مع أوروجواى فى الخامسة عصر الجمعه المقبل على استاد الجنوب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب البرتغال مع كوريا الجنوبية على ستاد المدينة التعليمية.

وفيما يلي فرص المنتخبات الثلاث فى مصاحبة البرتغال لدور الـ 16:

3 فرص أمام البلاك ستارز

يمتلك منتخب غانا 3 فرص فى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، اولها تحقيق الفوز على منتخب أوروجواى، ومن ثم يصل للنقطة السادسة ويتأهل مباشرة دون انتظار نتيجة المباراة الثانية التى تجمع البرتغال مع كوريا الجنوبية.

كذلك فى حال تعادل منتخب غانا مع نظيره الأوروجوايانى وخسارة منتخب كوريا الجنوبية أو تعادله أمام البرتغال، لأنه فى هذه الحالة يصبح منتخب غانا وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه منتخبا أوروجواى وكوريا الجنوبية.

والحالة الثالثة التى تمكن غانا من الوصول للدور التالى هى التعادل مع أوروجواى، وفوز منتخب كوريا على البرتغال بهدف وحيد، وفى هذه الحالة سيكون هناك تساو بين غانا وكوريا في النقاط وكذلك فارق الأهداف ويتأهل غانا بفضل القاعدة الثالثة الخاصة بعدد الأهداف المسجلة الذى يأتى فى صالح غانا.

فرص متساوية لكوريا وأورجواى

لا شك أن فرص منتخبى كوريا الجنوبية وأوروجواى قائمة، لكنها ضعيفة جداً، حيث يحتاج كلا المنتخبين لتحقيق الفوز، سواء أوروجواى فى مباراته مع غانا أو كوريا الجنوبية في مباراته مع البرتغال، بهدف الوصول للنقطة الرابعة، على أن يكون هذا الفوز مرتبطا بنتيجة المباراة الثانية وتحديدا خسارة أحدهما، حتى لا يحققان الفوز معًا وتبدأ حسابات الأهداف في حال وصولهما إلى النقطة الرابعة معًا.