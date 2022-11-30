الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: الغاز الطبيعى يلعب دورًا مهمًا بشكل متزايد فى الاقتصاد المصرى

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
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قال تقرير بريطاني إن الغاز الطبيعي يلعب دورًا مهمًا بشكل متزايد في الاقتصاد المصري.

 

وأكد التقرير الذي نشره موقع "هيدروكربون انجنيرينج" البريطاني المعني بالطاقة، أن مصر تعد مصدرًا مهمًا لتصدير الغاز الطبيعي إلى وجهات دولية مثل أوروبا وآسيا، بالنظر إلى توسعها في اكتشافات الغاز الطبيعي وزيادة إنتاجه وصادراته.

 

ولفت التقرير إلى أنه من العوامل التي ساهمت في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، زيادة القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط وتوقيع مصر مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر إلى الخارج.

 

فضلا عن تحقيق عدد من اكتشافات الغاز الكبرى التي تساهم في تحقيق فائض من الغاز للتصدير في المستقبل.

 

ذكر التقرير ازداد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر اعتبارًا من عام 2017، عندما بدأ حقل ظهر العمل. بلغ إنتاج الغاز الطبيعي من هذا الحقل 1 تريليون قدم مكعب / السنة في عام 2021 ، وفقًا لمشغل الحقل، إيني. 

 

وفقًا لملف الطاقة في إدارة معلومات الطاقة، بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر 2.45 تريليون قدم مكعب في عام 2021.

 

أشار التقرير إلى أنه توجد محطتان لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر - واحدة في دمياط (SEGAS LNG) ، والأخرى في إدكو (المصرية للغاز الطبيعي المسال)، تسمح محطتا التصدير بتصدير الغاز الطبيعي إلى وجهات دولية ، بما في ذلك أوروبا وآسيا.

 

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أنه في عام 2021 ، استهلكت مصر 87٪ من 2.45 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي أنتجته، وفي بعض السنوات، تجاوز الطلب إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، مما جعل واردات الغاز الطبيعي ضرورية لتلبية الطلب.

 

 كما تم اكتشاف العديد من الغاز الطبيعي في قبرص بتقديرات أولية واعدة، لا تزال هذه الاكتشافات قيد التقييم والتقدير، ومن غير المرجح أن يبدأ الإنتاج التجاري حتى عام 2030.

إدكو ودمياط اتفاقيات إطارية اكتشافات الغاز الاقتصاد المصرى الاكتشافات البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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