الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفي: الغرب حاول توصيف النزاع بين آذربيجان وآرمينيا على أنه سنة وشيعة

الكاتب الصحفي إيهاب
الكاتب الصحفي إيهاب عمر
ads

أكد الكاتب الصحفي، إيهاب عمر، إنه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، أدمن الغرب صناعة الأزمات حول روسيا، وكانت دائرة آرمينيا وأذربيجان هي التي سعى الغرب لتفجيرها في وجه الكرملين.

آذربيجان انتصرت في الحرب على آرمينيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا كانت تميل لأرمينيا، ولكنها أصبحت تميل لآذربيجان، ورأت أن تركيا لها دور في الأزمة وقادت الحرب 2020، وانتصرت فيها آذربيجان وقتها، لأن آرمينيا حينما أصبح فيها حكومة معادية لروسيا خسرت، وروسيا أدخلت قواتها إلى المناطق المتنازع علهيا تحت لافتة حفظ السلام.

وتابع"عمر" أن أذربيجان تقع شرق وغرب إيران، والأخيرة تتخوف من فكرة أن يظهر دولة آذربجانيه كبرى على شمالها تطالب بالانفصال عنها.

وأشار إلى انه منذ بدء الحرب الأوكرانية، يحاول الغرب إعادة المشهد بين آرمينيا وآذربيجان، وحاول الغرب توظيفه على أنه صراع بين سنة وشيعة ولكن هذا ليس صحيحًا فآذربيجان دولة مسلمة شيعية وآرمينيا دولة مسيحية والصراع ليس له مدلول سوى السياسة.

الكاتب الصحفى الغرب أذربيجان أرمينيا روسيا سنة شيعة

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا وقرار من وزير التعليم بشأن الغياب

أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريًا

أذربيجان ترفض المضى قدمًا بمحادثات السلام مع أرمينيا حال حضور ماكرون

أرمينيا تنتقد تحالفا عسكريا تقوده موسكو لفشله فى مواجهة أذربيجان

رئيس حركة عدم الانحياز: العرب ساندوا أذربيجان خلال الاحتلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب فى «كشك» لتعبئة أسطوانات الغاز بمطروح (صور)

بعد الاكتفاء ذاتيًا.. وزير الصحة يوجه بالتوسع فى إنتاج وتصدير الإنسولين لإفريقيا

حبس المتهم بسرقة شقة فى عين شمس 4 أيام

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

طلق نارى يُنهى حياة شاب إثر خلاف على قطعة أرض بقنا

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية