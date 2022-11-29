كاتب صحفي: الغرب حاول توصيف النزاع بين آذربيجان وآرمينيا على أنه سنة وشيعة

أكد الكاتب الصحفي، إيهاب عمر، إنه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، أدمن الغرب صناعة الأزمات حول روسيا، وكانت دائرة آرمينيا وأذربيجان هي التي سعى الغرب لتفجيرها في وجه الكرملين.

آذربيجان انتصرت في الحرب على آرمينيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا كانت تميل لأرمينيا، ولكنها أصبحت تميل لآذربيجان، ورأت أن تركيا لها دور في الأزمة وقادت الحرب 2020، وانتصرت فيها آذربيجان وقتها، لأن آرمينيا حينما أصبح فيها حكومة معادية لروسيا خسرت، وروسيا أدخلت قواتها إلى المناطق المتنازع علهيا تحت لافتة حفظ السلام.

وتابع"عمر" أن أذربيجان تقع شرق وغرب إيران، والأخيرة تتخوف من فكرة أن يظهر دولة آذربجانيه كبرى على شمالها تطالب بالانفصال عنها.

وأشار إلى انه منذ بدء الحرب الأوكرانية، يحاول الغرب إعادة المشهد بين آرمينيا وآذربيجان، وحاول الغرب توظيفه على أنه صراع بين سنة وشيعة ولكن هذا ليس صحيحًا فآذربيجان دولة مسلمة شيعية وآرمينيا دولة مسيحية والصراع ليس له مدلول سوى السياسة.