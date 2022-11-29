الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكيلو بـ14.5 جنيه.. طرح 31 طن أرز معبأ بفروع الشركة المصرية بقنا

الارز
الارز
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أعلن محافظ قنا أشرف الداودي طرح 31 طن أرز معبأ بـ13 فرعًا من الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن المحافظة، حيث يتم بيعه للمواطنين بسعر 14.5 جنيه للكيلوجرام.

وأكد الداودي - في بيان اليوم الثلاثاء - استمرار طرح الأرز الحر بالسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، والمحال والميني ماركت بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحًا حرص الدولة على توفير السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق بالأسواق بأسعار تنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الحرة؛ لسد احتياجات المواطنين من تلك السلع.

وأوضح أن الأجهزة المعنية تتابع توافر السلع والأسعار بالأسواق يوميًا لرصد أي نقص في السلع ومن ثم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد أي عجز، مشيرًا إلى جهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية التي نجحت في العبور بالدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية الأخيرة.

وتابع أن هذه الأزمات أثرت بالسلب على جميع دول العالم إلا أن الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الدولة نجحت في تخفيف حدتها على الشعب المصري، لافتا إلى أن تلك النتائج الإيجابية تدفعنا نحو الاستمرار في تقديم الدعم لقيادتنا السياسية لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار وتحقيق رؤية مصر 2030.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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