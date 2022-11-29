«أبناء مصر»: إطلاق «الداخلية» سيارات أحوال إكسبريس في صلب ملف حقوق الإنسان

ثمن مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إطلاق وزارة الداخلية سيارات أحوال إكسبريس المتنقلة لاستخراج الوثائق لكبار السن وذوي الهمم بمنازلهم، مشيرا إلى تلك الخطوة سهلت الكثير من الخطوات التي كانت تمتد لعدة أيام من أجل استخراج المواطن الوثائق من قبل قطاع الأحوال المدنية، والآن أصبحت تنتهي لكبار السن الغير القادرين على تحمل انتظار انتهاء الإجراءات والذهاب إلى المصالح الحكومية.

وأكد بركات، في تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية لحقوق الإنسان، ومراعاة ظروف المواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم، الذين بحاجة دائما إلى يد العون والمساعدة من أجل إنهاء مطالبهم.

وتابع: لو كان البرلمان الأوروبي القى نظره صغيرة على الأمور البسيطة والمبادرات الإنسانية والاجتماعية في مصر، لايقن أن الدولة المصرية لا بد وأن تكون بعيدة كل البعد عن كافة الاتهامات والافتراءات التي صوبتها إليها المنظمات الحقوقية الأجنبية والممولة من دول استعمارية إرهابية تريد تفتيت الدولة المصرية والهائها في اتهامات وأكاذيب ليس لها سند معلوماتي ولا يوجد لها أساس من الصحة.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن القيادة السياسية وجهت الاهتمام لكافة شرائح المجتمع التي كانت مهمشة، بدءا من المرأة والشباب وذوي الهمم، وكبار السن والمسنين، وأسر الشهداء، وأصبحوا الآن على خريطة الاهتمام والرعاية وهذا يصب في صلب ملف حقوق الإنسان.

من الجدير بالذكر أن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهز خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

