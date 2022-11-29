الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يوجه بوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسيرعلى المرضى في أخذ العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، مساء الإثنين، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات، وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).

وأضاف "عبدالغفار"، أن الاجتماع استعرض مستجدات العمل بالملفات ذات الأولوية بقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزير وجه باستحداث إدارة تابعة لقطاع مشروعات ومبادرات الصحة العامة، تختص بمتابعة آليات العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي يتم العمل عليها مثل الاستراتيجية للغذاء والتغذية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والصحة الواحدة.

وقال "عبدالغفار"، إن الاجتماع تناول استعراض تقرير مفصل من قطاع الرقابة والمتابعة، والذي شمل نتائج المرور على 212 مخزنًا بنسبة 85% من المخازن الرئيسية والفرعية التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح "عبدالغفار"، أن المرور تضمن متابعة تجهيزات المخازن وحالة التأمين ضد السرقات، والتأمين ضد الحرائق، ومراجعة سلاسل التبريد لحفظ المستحضرات الحيوية، ومراجعة حالة التخزين الإنشائية والظاهرية، مشيرًا إلى أن الوزير شدد على إجراءات التأمين للمخازن لتلافي الخسائر.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على عرض مفصل حول معدلات الولادات القيصرية والطبيعية التي تمت داخل مستشفيات وزارة الصحة على مدار الـ8 أسابيع الماضية بالمحافظات الثلاث (القليوبية، الدقهلية، الغربية)، ونسب الحالات التي تتم متابعتها على مخطط الولادة (CTG) لتقييم صحة الجنين، كما اطلع الوزير على معدلات دخول الحضانات وفارق النسبة بين الأطفال الذين احتاجوا الدخول للحضانات بالنسبة للولادتين الطبيعية والقيصرية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، لمتابعة الوضع الصحي ومؤشرات العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتي تتم من خلال 87 مستشفى تابعًا للجهات المختلفة، و241 وحدة صحية ومركزًا طبيًا.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير اطلع على معدلات تردد المواطنين على الخدمات الطبية  على مدار الـ4 شهور الأخيرة من يونيو وحتى نوفمبر، حيث استقبلت العيادات الخارجية بمستشفيات محافظة أسيوط 250 ألف مواطن خلال تلك الفترة، و109 آلاف حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، و191 ألف مواطن استفاد من خدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن إجراء 4600 عملية كبرى وصغرى ومتوسطة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الوزير اطلع- أيضًا- على مشروعات التطوير الصحية التي تمت بأسيوط، كما تابع معدلات الإنجاز في أعمال الإنشاء بعدد من المشروعات الكبرى مثل مستشفيات (ديروط المركزي، منفلوط المركزي، ساحل سليم، حميات ديروط، حميات الشامية)، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتجهيز وحدات طب الأسرة التي ستعمل ضمن مبادرة حياة كريمة بطاقة 20 وحدة كمرحلة أولى.

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الاجتماع الدوري متابعة العمل ملفات الوزارة النقابة العامة للصيادلة آليات منظمة مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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