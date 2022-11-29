محاولة هروب بـ«ملايات السرير» تنتهى بمصرع ربة منزل فى أكتوبر

لقيت ربة منزل مصرعها، الثلاثاء، إثر اختلال توازنها من شرفة مسكنها خلال محاولتها الهرب من زوجها في 6 أكتوبر.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بسقوط ربة منزل من نافذة شقتها ومصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن الزوجة تعرضت لاحتجاز داخل الشقة، بسبب خلافات أسرية، وخشية مغادرتها الشقة، احتجزها زوجها بداخلها ومنع خروجها، فقررت الزوجة الهروب من النافذة، بربط عدد من ملاءات السرير، إلا أنها اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.