بعد زيارته للكويت.. رئيس الوزراء العراقى يصل طهران

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ورافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبدالغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والمستشار الاقتصادي، ومدير المصرف العراقي للتجارة.

وسيلتقي "السوداني" المسئولين الإيرانيين من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي، كما أنه من المفترض أن يبحث مسارات العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء العراقي أجرى منذ أيام زيارة إلى الكويت في أول زيارة له لدولة عربية بعد توليه منصبه.

- استعادة جزء من أموال اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن الأحد، عن استعادة "جزء" من 2,5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعيا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة.

وكشف "السوداني" عن أن نور زهير جاسم وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإفراج عن رجل الأعمال بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين.

وأثارت القضية التي تم الكشف عنها في منتصف أكتوبر سخطا شديدا في العراق ، وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.