الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 أطنان أرز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 3250 كيلو أرز ابيض بأحد المخازن بغرض حجبها عن الاسواق والتداول كسلعه استراتيجية، وضبط كميه قدرها 750 كيلو جرام أرز أبيض معبأ بأحد المخازن غير المعلن عنها وذلك لحجبها عن التداول بالاسواق كسلعه استراتيجية. 

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد محلات البقالة الحرة يقوم ببيع الأرز الأبيض المعبأ بأزيد من السعر الرسمي، و ضبط كمية قدرها 420 زجاجة عصير مانجو زنة 1 لتر بتاريخ إنتاج لاحق لتاريخ  اليوم  ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف  أشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وتحت إشراف سعيد المهندس مدير الإدارة وبمتابعة وإشراف مصطفى غريب. رئيس قسم الرقابه التموينيه بكفر الدوار. 

أزيد من السعر الرسمي الأسواق والمحلات الأرز الأبيض التحفظ على المضبوطات الرقابة التموينية المواد الغذائية المختلفة المواد الغذائية تحرير محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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