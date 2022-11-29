الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المونتيور»: الاتفاقية بين مصر و«جلوبال 500» تعزز الاستثمار فيما يتعلق بتغير المناخ

أرشيفة
أرشيفة
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قال موقع «المونيتور» الأمريكي، إن الاتفاقية بين مصر وصندوق رأس المال الاستثماري الأمريكي «جلوبال 500» لدعم الشركات المصرية الناشئة؛ تعزز سوق الاستثمار في مجالات تغير المناخ والتكنولوجيا  المالية والزراعة.

ذكر الموقع في تقرير اليوم، أن صندوق رأس المال الاستثماري الكبير سيفتح مكتبًا في مصر قريبًا، ويطلق العديد من البرامج لدعم الشركات الناشئة في البلاد.

وأعلنت شركة 500 Global ومقرها سان فرانسيسكو، أنها وقعت اتفاقية مع وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، وسيطلقان معًا البرامج التالية لدعم الشركات المصرية الناشئة، ومعسكر تدريبي للشركات الناشئة في مراحلها الأولى يُعرف بمرحلة التمويل "التأسيسية".

وأيضا برنامج "توسيع" لمساعدة الشركات الناشئة في المرحلة الأولى التي تتوقع المزيد من الاستثمار. لقد اجتذبت الشركات في هذه المرحلة بالفعل درجة من رأس المال، ومعسكر تدريب لمديري مسرع بدء التشغيل. 

يشير هذا إلى برنامج إرشاد حيث تتلقى الشركات الناشئة التوجيه والتمويل المحدود وأشكال الدعم الأخرى مقابل حقوق الملكية.

وتركز جلوبال 500  على شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة نسبيًا وتدير أصولًا بقيمة 2.7 مليار دولار.

أهمية الاستثمار الأمريكي في الشركات المصرية الناشئة

وعن سبب الأهمية، قال التقرير الأمريكي، إنه نما مشهد الشركات الناشئة في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتعمل الشركات الناشئة المصرية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك تغير المناخ والتكنولوجيا المالية والزراعة.

من جانبه شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وشركة جلوبال “500 Global” لافتتاح مقر للشركة بمصر، وهو الأول لها فى القارة الأفريقية.

ويأتي ذلك باعتبارها مشغلا لمركز إبداع مصر الرقمية “الجيزة” كمركز حيوى عالمى يتم تجهيزه على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال لدى الشباب.

مصر جلوبال المناخ الشركات المصرية صندوق رأس المال الاستثماري الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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