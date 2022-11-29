ميليسا بيتريتش: الأساليب الإعلامية تغيرت بعد جائحة كورونا

قالت ميليسا بيتريتش، مديرة معهد التنوع الإعلامي ببريطانيا، إن منتدى مصر للإعلام مهم على المستويين الإقليمي والعربي، خاصة بعد مرور عامين من جائحة كورونا التي منعتنا من التواصل الفعلي، لافتة إلى أن أساليب التواصل والإعلام تغيرت بعد جائحة كورونا.

وأضافت ميليسيا بيتريتش، خلال لقاء خاص عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا المؤتمر العالمي يعقد لمدة طويلة في المنطقة العربية، وبالتالي كان ممتعًا جدًا أن يعقد هذا المؤتمر اليوم على المستوى الدولي.

وأوضحت أن مجال الإعلام تغير بشكل كبير بعد جائحة كورونا، حيث أنه قبل جائحة كورونا كان هناك منصات تواصل اجتماعي مثل "زووم"، وكانت هذه البرمجيات للتواصل عبر الإنترنت لكننا لم نستخدمها بكثرة، ولكن بعد الجائحة وأثناءها لم نتمكن من السفر أو مقابلة الأشخاص وبالتالي تم البحث عن بعض البرمجيات للتواصل على الإنترنت، وهذا يعني تنوع هائل في الإمكانيات التي ظهرت خلال الجائحة، مشيرة إلى أن جلسة الإعلام الشامل بالمجتمعات مهمة، لافتة إلى أن الإعلام لابد وأن يخدم كل فئات المجتمع.