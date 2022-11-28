الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أنوشكا: «نفسى أترمى فى حضن الطبيعة».. وأول أجر حصلت عليه 30 جنيهًا

أنوشكا
أنوشكا
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عبرت المطربة أنوشكا، عن سعادتها الكبيرة من عودة الإعلامية إيمان الحصري إلى الشاشة مرة أخرى بعد وعكتها الصحية الأخيرة.

بداية الظهور 

وقالت أنوشكا، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بداية ظهورها في الإعلانات كان بالصوت وليس الصورة، معبرة: "اكتسبت خبرة كتيرة بسبب الإعلانات في بداياتي وأول أجر اخدته 30 جنيها".

العودة للطبيعة الخلابة

وأضافت: بسبب أزمة كورونا أدرك الكثيرين أنه غير قادر على ممارسة الأفعال والأنشطة التي كان يقوم بها من قبل، معبرة: «نفسي أسافر وأرجع للطبيعة، عاوزة أسافر سيناء والواحات، نفسي أترمي في حضن الطبيعة».

أنوشكا ايمان الحصري دي ام سي مساء دى ام سى الطبيعة الخلابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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