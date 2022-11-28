شخص يحطم محتويات كوافير لاعتراضه على ثمن الفاتورة بالعجوزة

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم محتويات محل كوافير داخل أحد الفنادق، عقب رفضه دفع ثمن الحلاقة وخدمات التجميل، والتي بلغت ألف جنيه بدائرة قسم شرطة العجوزة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير محل كوافير كائن داخل أحد الفنادق بدائرة القسم، يتهم فيه أحد الأشخاص بتحطيم محتويات المحل عقب رفضه دفع ثمن فاتورة الحلاقة وخدمات التجميل والتي بلغت 1000 جنيه، حيث انتابته حالة هياج وحطم محتويات المحل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين صحة البلاغ الوارد، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.