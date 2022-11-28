عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحانات مواد شعبة الرياضة بالثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحانات (الجبر والهندسة الفراغية، التفاضل والتكامل، الاستاتيكا، الديناميكا) لطلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2023.

يتضمن الامتحان 18 سؤال اختيار من متعدد و2 مقالي، بمجموع 20 سؤالاً بـ30 درجة.

وجاء توزيع أسئلة ودرجات امتحان مواد فروع الشعبة الرياضية كالآتي:

- 11 سؤال اختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة)

- 7 أسئلة اختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

- سؤال واحد مقالي (درجتان)

- سؤال واحد مقالي (ثلاث درجات)

ونوه بأن الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة، والدرجة الكلية لكل مادة (فرعين) 60 درجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022 وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة.